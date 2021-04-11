Оперштаб сообщил о 8702 новых случаях коронавируса в России

Москва, 11 апреля. Российские медики за сутки выявили 8702 случая коронавируса в 84 регионах страны. У 13% новых пациентов отсутствуют клинические проявления инфекции.

В Москве коронавирус выявили у 2090 человек. В Петербурге COVID-19 обнаружили у 694 человек. В Московской области с инфекцией столкнулись еще 574 местных жителя. В Ростовской области коронавирус диагностировали у 239 человек. За сутки зафиксировано 337 летальных исходов. Выздоровели еще 7230 человек.

Глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург усомнился в том, что ближе к середине апреля в РФ может увеличиться количество случаев коронавируса. У этих предположений нет оснований, считает специалист.