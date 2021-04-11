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Ливия

Старт вакцинации и убийство в Триполи — что произошло в Ливии 10 апреля

Старт вакцинации и убийство в Триполи — что произошло в Ливии 10 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 10 апреля 2021 года.

События

Международная организация «Врачи без границ» (MSF) подтвердила гибель одного человека в центре содержания мигрантов и беженцев в Триполи.

Вооруженный мужчина устроил беспорядочную стрельбу на территории лагеря. Два парня 17 и 18 лет получили серьезные ранения.

Наблюдатели MSF считают, что инцидент произошел на фоне обострения напряженности в переполненных камерах содержания под стражей.

За порядком в центре мигрантов следят боевики Береговой охраны Ливии. Их неоднократно обвиняли в жестоком обращении над беженцами и работорговле.

Сирт отменяет комендантский час, заявил пресс-секретарь городской администрации.

В сообщении также говорится о возобновлении штатного учебного процесса. Обучение начнется во всех школах, в Сиртском университете и детских садах с понедельника.

Политика

Глава Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи получил верительные грамоты от послов Пакистана и Турции. Торжественное вручение документов проходило в Триполи.

Глава Миссии ООН по поддержке Ливии Ян Кубиш рассказал, что Юридический комитет Форума политического диалога завершил трехдневное заседание в Тунисе. Участники согласовали предложение законопроекта по изменению Конституции. Однако делегаты не смогли достигнуть консенсуса по вопросу проведения президентских выборов 24 декабря 2021 года.

Они разбились на два лагеря. Одни выступают за избрание главы страны путем народного голосования, другие — силами парламента.

Посол Панамы в Ливии Алехандро Мендоса Ганц вручил верительную грамоту главе ПС во время личной встречи в Ливии.

Мухаммад Юнис аль-Манфи поздравил гостя с назначением на новую должность и пожелал успехов в выполнении обязанностей.

Экономика

Исполнительный директор Совета по экономическому сотрудничеству Ливии и Туниса Сейбер Бугер поддержал торгово-инвестиционные отношения между двумя странами.

По его словам, специалисты работают над увеличением объемов товарооборота, сократившихся с начала 2010 года.

Посол Турции в Ливии Серхат Аксен обсудил с главой ПС Мухаммадом Манфи возвращение строительных компаний в Триполи. Речь идет о восстановлении разрушенной инфраструктуры после затяжного кризиса посредством заключения контрактов с предприятиями из Анкары.

Государственная электроэнергетическая компания объявила, что команда оперативных испытаний успешно работает на втором модуле газовой станции Ubari, мощностью 150 МВт. Специалисты уточнили, что терминал подключат к общей электросети в ближайшие дни.

Общество

Национальный центр по борьбе с болезнями Ливии заявил о старте программы вакцинации в стране. Специалисты получили первую партию лекарственных препаратов и готовы делать прививки гражданам.

Премьер-министр Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба одним из первых сделал прививку против COVID-19. Медики использовали опасную вакцину AstraZeneca, от которой отказались в странах ЕС из-за образования тромбозов в кровеносной системе организма человека.

Фура заблокировала проезд на трассе между городами Адждабией и Тобруком. Водитель не рассчитал высоту груза при проезде под мостом и застрял. Первые фотографии с места инцидента появились в Сети.

Управление аэропортов Ливии объявило о завершении установки системы бортового освещения в аэропорту Себха. Теперь воздушная гавань способна принимать самолеты в ночное время суток.

Авиасообщение между Мальтой и Ливией возобновится в ближайшее время, заявил премьер-министр Роберт Абелла.

По его словам, граждане двух стран смогут пересекать границу при полном соблюдении ограничительных мер в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Ливийская национальная армия (ЛНА) построит три новых города на окраинах Бенгази для размещения по меньшей мере 12 миллионов граждан. Соответствующее постановление подписал фельдмаршал Халифа Хафтар.

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