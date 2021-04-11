Старт вакцинации и убийство в Триполи — что произошло в Ливии 10 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 10 апреля 2021 года.

События

Международная организация «Врачи без границ» (MSF) подтвердила гибель одного человека в центре содержания мигрантов и беженцев в Триполи.

Вооруженный мужчина устроил беспорядочную стрельбу на территории лагеря. Два парня 17 и 18 лет получили серьезные ранения.

Наблюдатели MSF считают, что инцидент произошел на фоне обострения напряженности в переполненных камерах содержания под стражей.

За порядком в центре мигрантов следят боевики Береговой охраны Ливии. Их неоднократно обвиняли в жестоком обращении над беженцами и работорговле.

مقتل مُهاجر وإصابة آخرين بأحد مراكز الإعتقال في العاصمة الليبية طرابلس .. https://t.co/xEmA7Nt2WM pic.twitter.com/NA4cQ13Ezk — Libya News (@Libyan_News) April 10, 2021

Сирт отменяет комендантский час, заявил пресс-секретарь городской администрации.

В сообщении также говорится о возобновлении штатного учебного процесса. Обучение начнется во всех школах, в Сиртском университете и детских садах с понедельника.

Sirte lifts curfew and resumes normal studies https://t.co/oGbbR0daFr — The Libya Observer (@Lyobserver) April 11, 2021

Политика

Глава Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи получил верительные грамоты от послов Пакистана и Турции. Торжественное вручение документов проходило в Триполи.

Глава Миссии ООН по поддержке Ливии Ян Кубиш рассказал, что Юридический комитет Форума политического диалога завершил трехдневное заседание в Тунисе. Участники согласовали предложение законопроекта по изменению Конституции. Однако делегаты не смогли достигнуть консенсуса по вопросу проведения президентских выборов 24 декабря 2021 года.

Они разбились на два лагеря. Одни выступают за избрание главы страны путем народного голосования, другие — силами парламента.

بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا: "اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي اختتمت اجتماعها، واتفقت على مقترح لقاعدة دستورية سيُعرض على ملتقى الحوار"| للتفاصيل https://t.co/qMU4TmQWjg#الوسط #WTV — بوابة الوسط (@alwasatnewsly) April 10, 2021

Посол Панамы в Ливии Алехандро Мендоса Ганц вручил верительную грамоту главе ПС во время личной встречи в Ливии.

Мухаммад Юнис аль-Манфи поздравил гостя с назначением на новую должность и пожелал успехов в выполнении обязанностей.

Экономика

Исполнительный директор Совета по экономическому сотрудничеству Ливии и Туниса Сейбер Бугер поддержал торгово-инвестиционные отношения между двумя странами.

По его словам, специалисты работают над увеличением объемов товарооборота, сократившихся с начала 2010 года.

مجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي يُؤكد على دعم علاقات الاقتصاد والاستثمار بين البلدين#عين_ليبياhttps://t.co/SDo2DoFByY — عين ليبيا (@EanLibya) April 10, 2021

Посол Турции в Ливии Серхат Аксен обсудил с главой ПС Мухаммадом Манфи возвращение строительных компаний в Триполи. Речь идет о восстановлении разрушенной инфраструктуры после затяжного кризиса посредством заключения контрактов с предприятиями из Анкары.

«#المنفي»: نؤكد على عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها المتوقفة والمساهمة في إعادة الإعمار #الساعة24https://t.co/sJmgrHPaunhttps://t.co/sJmgrHPaun — الساعة 24 (@alsaaa24) April 10, 2021

Государственная электроэнергетическая компания объявила, что команда оперативных испытаний успешно работает на втором модуле газовой станции Ubari, мощностью 150 МВт. Специалисты уточнили, что терминал подключат к общей электросети в ближайшие дни.

Общество

Национальный центр по борьбе с болезнями Ливии заявил о старте программы вакцинации в стране. Специалисты получили первую партию лекарственных препаратов и готовы делать прививки гражданам.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض ينوه عن انطلاق الحملة الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا اليوم السبت من مقر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسوق الجمعة وستكون الجرعات الأولى من التطعيم لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبدالحميد دبيبة والوزراء المرافقين له . pic.twitter.com/PfUPUFjTTL — عين ليبيا (@EanLibya) April 10, 2021

Премьер-министр Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба одним из первых сделал прививку против COVID-19. Медики использовали опасную вакцину AstraZeneca, от которой отказались в странах ЕС из-за образования тромбозов в кровеносной системе организма человека.

صُور تُظْهر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيية وهو يتلقى اللقاح المضاد لفيروس #كورونا بعد انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم في #ليبيا| شاهد#الوسط #WTV pic.twitter.com/zAoL08gjID — بوابة الوسط (@alwasatnewsly) April 10, 2021

Фура заблокировала проезд на трассе между городами Адждабией и Тобруком. Водитель не рассчитал высоту груза при проезде под мостом и застрял. Первые фотографии с места инцидента появились в Сети.

#البركان ..



جنوح شاحنة محمّلة بالتبن في بوابة أجدابيا أدى إلى توقّف حركة السير في الطريق الرابط بين مدينتي #أجدابيا و #طبرق ..



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Управление аэропортов Ливии объявило о завершении установки системы бортового освещения в аэропорту Себха. Теперь воздушная гавань способна принимать самолеты в ночное время суток.

Sebha airport airside lighting system repaired – airport can now receive night flights - https://t.co/06TaN5t8Mi pic.twitter.com/6epi6YKYNf — libyaherald (@libyaherald) April 10, 2021

Авиасообщение между Мальтой и Ливией возобновится в ближайшее время, заявил премьер-министр Роберт Абелла.

По его словам, граждане двух стран смогут пересекать границу при полном соблюдении ограничительных мер в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Ливийская национальная армия (ЛНА) построит три новых города на окраинах Бенгази для размещения по меньшей мере 12 миллионов граждан. Соответствующее постановление подписал фельдмаршал Халифа Хафтар.