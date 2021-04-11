Директор школы в Кировске прокомментировала убийство собаки на глазах у детей

Кировск, 11 апреля. После резонансного инцидента директор школы по горнолыжному спорту выразила надежду, что убийца собаки на горнолыжном склоне понесет ответственность за содеянное.

Глава спортшколы Екатерина Дружинина обратилась с речью к ученикам и их родителям. Женщина отметила, что ей трудно подобрать слова в связи со случившимся. Также она сообщила, что никто из детей не получил физического урона, однако этого нельзя сказать об их моральном состоянии.

«Недопустимо использовать огнестрельное оружие там, где есть люди — взрослые и дети. Это смертельно опасно», — подчеркнула женщина.

Директор добавила, что надеется на то, что правоохранительные органы изучат все обстоятельства дела, дадут им правовую оценку, а виновный ответит за содеянное по закону.

Убийство собаки, которая была любимицей посетителей горнолыжного курорта, произошло на склоне горнолыжного комплекса «Кукисвумчорр» на глазах у детей. Подозреваемым оказался священнослужитель из Белореченского района в Кировске, сообщил ФАН.