Немецкие автолюбители смогут приобрести Lada Vesta Sport и XRay Cross

Берлин, 11 апреля. Фирма Made in Russia GmbH поставила российские автомобили Lada в немецкий город Пруттинг.

Концерн «АвтоВАЗ» в 2019 году принял решение свернуть поставки своей продукции на европейский рынок из-за экономической нецелесообразности адаптации машин под строгие экологические нормы. Однако импортер Made in Russia GmbH смог возобновить поставки на территорию Евросоюза, так как для партий до 1000 штук действуют упрощенные правила проверки на чистоту выхлопа. С учетом доработок атмосферных двигателей и выпускной системы немецкая компания смогла сертифицировать Niva, Niva Travel, XRay Cross и Vesta Sport, пишет издание motor.ru.

XRay Cross и Vesta Sport представлены немецким потребителям впервые. Их стоимость пока не раскрывается, однако можно допустить, что они будут продаваться дешевле 20 тысяч евро (стоимость Niva Travel составляет от 19 тысяч евро).

АвтоВАЗ ранее исключил вариацию Classic из гаммы комплектаций модели Lada XRay. Ее стоимость составляла 717,9 тысячи рублей. Вместо нее россиянам предлагается комплектация Classic/Air conditioner по цене 742 900 рублей.