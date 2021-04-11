Ученые объяснили, сколько воды нужно пить в день

Москва, 11 апреля. Вода жизненно необходима человеку, однако ее переизбыток может навредить организму. Ученые выяснили, сколько жидкости нужно выпивать ежедневно.

Человек состоит из воды на 70–80%, поэтому жидкость необходима для нормального функционирования организма. Эксперты приводят разные данные о ежедневной норме воды. Также ученые спорят, нужно ли употреблять жидкость в чистом виде или в составе напитков и продуктов.

Ежесуточная норма воды индивидуальна для каждого человека. Ее необходимое количество зависит от возраста, веса, деятельности и других параметров. Норма воды для пожилого и ребенка будет разной, как и для офисного работника и спортсмена. Рекомендуется выпивать несколько стаканов воды в течение дня. Употребление достаточного количества свежих овощей и фруктов благодаря большому содержанию жидкости в них также пойдет на пользу организму.

Питьевой режим помогает эффективно похудеть, однако без правильного питания употребление воды никак не поможет сбросить вес. Жидкость комнатной температуры принесет больше пользы, чем холодная, а также поможет распространить питательные вещества по всему организму.