Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Финансовый аналитик допустил скорый рост доллара

Финансовый аналитик допустил скорый рост доллара

Москва, 11 апреля. Прогноз на укрепление доллара дал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. По его мнению, в конце месяца тот будет стоить 78 рублей, а евро — 93 рубля.

Эксперт называет несколько причин, по которым российская валюта может ослабнуть по отношению к европейской и американской. Одной из них является то, что зарубежные инвесторы стали постепенно уходить из активов развивающихся стран, в их число входит и Россия.

Вторым фактором, который дополняет первый, аналитик считает угрозу антироссийских санкций. США и Англия говорят о расширении санкционного пакета, причем на этот раз под ударом может оказаться суверенный долг Российской Федерации.

Наконец, по словам Разуваева, которого цитирует INFOX, дешевый рубль и высокие цены на нефть выгодны экспортерам, поэтому Центральный банк РФ не стремится возвращаться к «сильному рублю». Кроме перечисленного, на курс рубля опосредованно влияет и геополитическая обстановка в регионе.

Аналитики ранее предсказали курс рубля до начала лета.

Новости партнеров