Финансовый аналитик допустил скорый рост доллара

Москва, 11 апреля. Прогноз на укрепление доллара дал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. По его мнению, в конце месяца тот будет стоить 78 рублей, а евро — 93 рубля.

Эксперт называет несколько причин, по которым российская валюта может ослабнуть по отношению к европейской и американской. Одной из них является то, что зарубежные инвесторы стали постепенно уходить из активов развивающихся стран, в их число входит и Россия.

Вторым фактором, который дополняет первый, аналитик считает угрозу антироссийских санкций. США и Англия говорят о расширении санкционного пакета, причем на этот раз под ударом может оказаться суверенный долг Российской Федерации.

Наконец, по словам Разуваева, которого цитирует INFOX, дешевый рубль и высокие цены на нефть выгодны экспортерам, поэтому Центральный банк РФ не стремится возвращаться к «сильному рублю». Кроме перечисленного, на курс рубля опосредованно влияет и геополитическая обстановка в регионе.

Аналитики ранее предсказали курс рубля до начала лета.