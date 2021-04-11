91-летний дедушка скончался после избиения в Балаково: дело изучают следователи

Балаково, 11 апреля. В городской больнице скончался 91-летний мужчина, который попал в медицинское учреждение 28 марта с многочисленными повреждениями. У пострадавшего были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и другие травмы. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку произошедшего.

«Не факт, что дедушку именно избили. Однако такие травмы получить случайно достаточно сложно. Мужчина еще долго прожил бы с такими повреждениями, здоровье было достаточно крепкое. Будем надеяться, что следователи разберутся», — рассказал корреспонденту ФАН врач Анатолий Р.

Ранее заступившегося за дочь жителя Саратовской области признали виновным в убийстве. 48-летний мужчина получил наказание в виде 16 месяцев исправительных работ.