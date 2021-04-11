Максим Галкин поделился забавным роликом с резвящимися Гарри и Лизой

Москва, 11 апреля. Наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина заставили отца громко смеяться своими субботними играми на заднем дворе замка. Семейными кадрами юморист поделился в Instagram.

Галкин частенько выкладывает в соцсети трогательные снимки и видео со своими детьми. Маленькие Лиза и Гарри стали настоящими любимцами пользователей. Они с удовольствием наблюдают за весельем звездной четы. Нередко к играм близнецов подключается и их именитый отец.

В этот раз юморист запечатлел экспромт от собственных малышей. Чтобы разнообразить досуг, наследники Пугачевой и Галкина надели объемные куртки и, натянув на глаза шапки, отправились в путешествие по закоулкам территории замка.

«Я — чудовище», — заявила Лиза и направилась прямо в темноту.

Гарри поспешил сопроводить сестру, но потом вернулся к отцу и заявил, что «он в домике». За происходящим наблюдал Максим Галкин, тихонечко хихикая, а позже попросил дочь не убегать далеко в темноту. Сразу после веселых игр близнецы отправились спать, чтобы уже на следующий день вновь веселить окружающих и заражать всех своей неисчерпаемой энергией.

Недавно Максим Галкин рассказал, что они с супругой стали одними из первых зрителей нового фильма Данилы Козловского «Чернобыль». Картина вызвала массу воспоминаний у Аллы Пугачевой. Оказалось, что певица выступала для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.