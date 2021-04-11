Житель Воронежской области задушил напавшего на него возле детсада волка

Воронеж, 11 апреля. Пользователи соцсетей обсуждают недавний инцидент, произошедший с жителем города Борисоглебск. По предварительным данным, на него напал волк.

В сообщении в одном из пабликов соцсети говорится о том, что гражданин поздно вечером шел мимо одного из детских садов. На него набросилось животное и успело несколько раз укусить. Интернет-пользователи утверждают, что у мужчины сильно пострадал палец.

Горожанин оказался не робкого десятка и смог расправиться с агрессивным хищником. Тело задушенного волка было направлено на экспертизу, в том числе и на проверку на бешенство. Пострадавшему оказали необходимую в таких случаях медпомощь.

ФАН сообщал, что дебоширку из Кузбасса задержали за нападение на врача поликлиники.