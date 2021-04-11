Рамадан 2021: когда наступает, история, правила и запреты, кто освобождается от поста

Священный месяц Рамадан в исламе посвящен подготовке к одному двух из важнейших мусульманских праздников, который называется Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) — праздник разговения.

Время наступления Рамадана каждый год разное, оно может отличаться в некоторых странах и регионах. Для большинства российских последователей пророка Мухаммеда Рамадан 2021 наступает с вечера понедельника, 12 апреля, и длится до вечера среды, 12 мая. Праздник Ураза-байрам 2021 отмечается в мае: с вечера среды, 12 мая, до вечера четверга, 13 мая. Подробнее о правилах и запретах на Рамадан — в материале ФАН.

Рамадан: история, правила и запреты

Рамадан — это девятый месяц традиционного исламского лунного календаря, который в восточных странах чаще всего приходится на очень жаркое время. Название этого месяца в переводе с арабского означает «знойный», «жаркий». Именно этим определяется трудность в соблюдении специальных правил и запретов, призванных достойно подготовить верующих к празднику Ураза-байрам. Чем выше трудности, тем ценнее эти усилия для Аллаха, считают последователи пророка Мухаммеда.

Правила Рамадана включают строгий пост с отказом от еды и питья в светлое время суток, обязательную пятикратную молитву, благотворительность и другие предписания и запреты.

Предписания для Рамадана сформулированы в так называемых пяти столпах ислама. Это обязательный пост, который называется «ураза»; произнесение символа веры («шахады»): «Нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его»; ежедневная пятикратная молитва («намаз»); обязательные взносы в пользу бедных; паломничество в Мекку («хадж»), которое в этом году приходится на середину июля.

Пост в Рамадан очень строг, он предусматривает не только запрет еды и питья в светлое время суток, но и другие ограничения, в том числе отказ от сексуальных контактов и от курения.

Кто освобождается от поста

Пост считается обязательным для всех взрослых здоровых мужчин и женщин, исповедующих ислам. Возраст наступления зрелости в исламе — примерно 13 лет, при этом соблюдающий пост мусульманин должен быть здоров не только физически, но и психически.

Таким образом, все, кто не подпадают под эту категорию, могут быть освобождены от поста. Помимо больных, пожилых и детей, от поста освобождаются беременные и кормящие женщины, а также девушки во время менструаций. Многие последователи ислама, которые по состоянию здоровья могут не поститься, считают необходимым делать обязательные взносы в пользу нуждающихся за каждый пропущенный день поста. Те, кто по правилам обязан поститься, но по какой-то причине пропускает какой-то день Рамадана, имеет возможность «отработать» пропуск соблюдением поста в другой месяц.

Ежедневное разговение (оно называется ифтар) разрешено только после захода солнца и должно заканчиваться примерно за час до рассвета. Разговляться можно молоком, а также другими (естественно, безалкогольными) напитками, финиками, фруктами и так далее. Ифтары предусматривают совместную трапезу, на которой могут быть и немусульмане.

Время намазов (ежедневных во время Рамадана пятикратных молитв) для каждого региона разное. Приводим ссылки на ресурсы о времени намаза для Москвы и Санкт-Петербурга.

В этом году, как и в прошлом, из-за пандемии COVID-19, скорее всего, будет сокращено число участвующих в хадже в Мекку. Вероятно, число массовых мероприятий будет сокращено и на праздник Ураза-байрам. Подробнее о нем и о паломничестве в Мекку читайте в материалах ФАН.