«Этот день в истории». Что произошло 11 апреля, праздники, факты, люди. ФАН-ТВ

Новый проект ФАН поможет сделать каждый день особенным. Какие исторические события произошли 11 апреля и кто из известных личностей родился в этот день — узнаем в новом выпуске.

Сегодня отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 76 лет назад в Бухенвальде вспыхнуло вооруженное восстание, организованное интернациональными силами самих заключенных. Им удалось освободиться и продержаться до прихода помощи. За годы войны через лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек из 30 стран мира, четверть заключенных составляли советские граждане. 11 апреля мы чтим память жертв концлагерей и тех, кому, несмотря на пытки и лишения, удалось пережить эти трагические события.