Сними свой фильм за 48 часов: Тула на два дня превратится в съемочную площадку

Тула, 11 апреля. 23–25 апреля Тула превратится в съемочную площадку для талантливых и дерзких! Это настоящий вызов для тех, кто уже снимает, или же только мечтает снять кино!

Киноцех — это воркшоп формата 48 часов, где участники получат возможность за одни выходные получить новые знания, потренировать свои навыки работы на съемочной площадке и попытаться выполнить задачу — снять свой фильм. С пятницы по воскресенье участников ждёт погружение в процесс киносъемки с командой единомышленников, под руководством наставников. Можно прийти без идеи и опыта, главное — это интерес и желание! За 48 часов участникам предлагают найти идею, написать сценарий, осуществить съемку и сделать монтаж. Готовые работы оценят эксперты, и лучшие работы будут показаны на кинофестивале «ЗА!».

«Перед участниками программы стоит задача за 48 часов найти идею, написать сценарий, подобрать локации, актёров, снять и смонтировать фильм, социальный ролик или клип. Лучшие работы смогут принять участие в кинофестивале «ЗА!» Зарегистрированные участники придут на площадку, где их встретят организаторы. Они поделят участников по командам в зависимости от их опыта в кинопроизводстве. На приветственном завтраке участники познакомятся друг с другом. В этот же день пройдет лекция по сценарному мастерству, на которой даются базовые знания — основы написания сценария, а так же советы по поиску идей. Далее командам предлагается разработать тему проекта, который они будут снимать, сформировать теглайн и краткий синопсис. Идеи отдают эксперту для анализа», — рассказала ФАН организатор и продюсер проекта Екатерина Максимова.

На следующий день все команды под руководством эксперта доработают сценарий совместно с наставниками. Это люди, которые занимаются созданием визуальных произведений и имеют опыт в кино и видеопроизводстве. Наставники не делают фильм совместно с участниками, они координируют работу и дают практические рекомендации.

«Наставниками становятся люди, которые разбираются в съемочном процессе и уже имеющие опыт съемок. Главный критерий отбора наставников — это наличие опыта. Наставники работают безвозмездно — за идею. Многим интересно поучаствовать и получить опыт наставничества», — продолжает Екатерина.

По окончании происходит защита сценария. Помимо сценария, участники получают базовые знания по работе с камерой и съемке, после чего приступают к реализации задуманного. В конце дня все команды собираются, демонстрируют и обсуждают отснятый материал с экспертами. Следующий день — досъемки, монтаж и показ фильма с его обсуждением, разбором ошибок, ответов на вопросы.

«У нас заранее подготовлен пул актёров, желающих принять участие в съемках. Между ними и командами проекта будет организован чат, в котором они смогут обсудить проекты и вопросы участия. Мы так же заранее подбираем и договариваемся с объектами и локациями, на которых участникам будет предложено проводить съемки. В этом, и в реализации проекта в целом, нам оказывает содействие Кинокомиссия Тульской области», — говорит Екатерина Максимова.

За 48 часов участники получают навыки работы над фильмом и имеют реальную возможность снять его.

«Одной из задач стоящей перед Кинокомиссией — это развитие киноиндустрии в регионе. Основой для этого является формирование киносообщества — людей, у которых есть знание и опыт работы на съемочных площадках и иных этапах кинопроизводства. Реализация подобных проектов в регионе позволяет молодежи, и не только ей, получить базовые знания о съемочном процессе, а так же, пусть и поверхностно, но познакомиться с этапами создания визуальной продукции, понять и прочувствовать на себе связанные с этим сложности. Так же есть элемент социализации и получения опыта работы в команде. Большое значение имеет факт профориентации участников проекта, что позволяет в дальнейшем привлекать их к работе в съемочных группах приезжающих в Тульскую область для реализации полнометражных фильмов, сериалов, программ», — рассказал ФАН заместитель председателя Кинокомиссии Тульской области Михаил Канаев.

Оборудование предоставляется организаторами. Единственное, что нужно иметь участникам — один ноутбук на команду для монтажа. В общем, для талантливых и дерзких — это реальная возможность проявить себя и получить бесценный опыт.