Оперный певец Пласидо Доминго удостоен российской премии BraVo

Москва, 11 апреля. В Москве состоялась церемония вручения международной премии BraVo, которую получают выдающиеся артисты в области классической музыки.

Ведущие премии Елена Север и Андрей Малахов в Большом театре представили лучших пианистов, дирижеров и музыкальные коллективы. Испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго удостоился золотого скрипичного ключа в номинации «Мировая звезда». К сожалению, из-за пандемии коронавируса Доминго не смог приехать в Москву и лично присутствовать на церемонии.

Ранее стали известны первые победители международной кинопремии BAFTA. Члены жюри отметили фильм режиссера Кристофера Нолана «Довод» за лучшие спецэффекты. В числе номинантов находится драма российского режиссера Адрея Кончаловского «Дорогие товарищи!».