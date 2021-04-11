Генерал ВСУ объяснил, как НАТО поможет Украине в случае войны с Россией

Киев, 11 апреля. НАТО может помочь Украине различными способами в случае боевых действий с Россией, считает генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский.

Украинский генерал в интервью для местных СМИ заявил, что уже давно мечтает о появлении дивизий Североатлантического альянса в своей стране. В качестве вероятной помощи со стороны Запада при конфликте он назвал предоставление разведданных, поддержку в информационном пространстве, появление боевых кораблей в Черном море, взаимодействие на уровне спецслужб.

Однако в первую очередь Украина должна рассчитывать на собственные силы. Только солдаты ВСУ будут воевать за страну, выразил уверенность генерал-лейтенант. Он уверен, что даже в случае нападения на страну-участницу НАТО, реакция не будет мгновенной.

Михаил Забродский командует Высокомобильными десантными войсками ВСУ с марта 2015 года. Следственный комитет России с 2017 года возбудил против него уголовное дело по статьям 356 («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), и 367 («Геноцид») УК РФ.

ВСУ ранее опробовали турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе. Также военные из США были замечены на Украине с партией оружия, передает «Царьград».