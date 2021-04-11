Крупные учения войск Восточного военного округа начались в Приморье

Владивосток, 11 апреля. Подразделения общевойсковой армии ВВО подняты по учебной тревоге в рамках контрольной проверки боеготовности для проведения масштабных учений.

Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«Подразделения в составе механизированных колонн совершают марши в районы развертывания и проведения занятий на общевойсковой полигон Сергеевский в Приморье. В общей сложности в тактических учениях с боевой стрельбой планируется задействовать более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники», — сказано в релизе пресс-службы ВВО.

Численность участвующих в учениях войск превышает 4000 солдат и офицеров танковых, мотострелковых и артиллерийских подразделений, частей ПВО, РЭБ и РХБЗ, а также армейской авиации.

Ранее сообщалось об учениях зенитчиков Северного флота на полигоне Ашулук в Астраханской области. О масштабной модернизации российских войск ПВО информировал «Царьград».