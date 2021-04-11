Темпы внедрения Интернета в Африке превысили европейский уровень

Африканский континент показывает высокие темпы диджитализации. Об этом свидетельствуют данные исследования компании e-Governance Academy. За последние десять лет уровень проникновения Интернета в регионе вырос в 12 раз.

Бенин демонстрирует самые большие показатели по цифровизации среди африканских стран — он занял 49-е место в мировом рейтинге. Сразу за ним на 50-й сточке расположилась Нигерия. В данном списке они обошли даже некоторые государства Европы, а также Бразилию и ОАЭ. Хотя и в целом по Африке скорость перевода всех видов информации в цифровой формат превышает общеевропейский уровень диджитализации.

У экспертов e-Governance Academy существует несколько критериев, по которым они составляли рейтинг. Континент отстает по части информационной безопасности базовых служб и управлению кризисами. Только в Бенине, Замбии и Эфиопии существуют компетентные надзорные органы. Уганда и Нигерия отличились проведением регулярного мониторинга мер безопасности — в других странах региона ему не уделяют внимание.

Однако африканские страны показали высокие результаты в борьбе с кибепреступностью — правоохранители быстро реагируют на нарушение закона в сети Интернет. Кроме того, население континента обучают информационной безопасности. Специалисты региона регулярно проводят проверки систем защиты персональных данных.