Фильм «Земля кочевников» Хлои Джао взял главную премию Гильдии режиссеров США

Лос-Анджелес, 11 апреля. Гильдия режиссеров Америки на 73-й ежегодной церемонии присудила премию в категории «Лучший режиссер полнометражного фильма» Хлое Чжао за фильм «Земля кочевников».

Картина ранее завоевала главный приз Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва», а также была удостоена «Золотого глобуса» в номинации «Лучший драматический фильм». Кроме того, «Земля кочевников» претендует на премию «Оскар» в номинациях «Лучший драматический фильм» и «Лучший режиссер».

Сюжет ленты разворачивается вокруг 60-летней женщины Ферн, которую сыграла обладательница «Оскара» Фрэнсис МакДорманд. Она теряет работу и остается без средств к существованию. Погрузив свои пожитки в фургон, Ферн становится современным кочевником, которые путешествуют из штата в штат в поисках сезонного заработка.

Среди претендентов на награду Гильдия режиссеров Америки рассматривала также Дэвида Финчера («Манк»), Эмиральда Феннела («Девушка, подающая надежды»), Аарона Соркина («Суд над чикагской семеркой») и Ли Айзека Чуна («Минари»).

Последняя картина, которая уже получила «Золотой глобус», выходит в прокат в России. Фильм «Минари» выдвинут на соискание премии «Оскар» в шести номинациях, рассказывает о реальной истории корейских иммигрантов в американском штате Арканзас.