Лукьяненко объяснил, почему день рождения становится для него грустным праздником

Москва, 11 апреля. Известный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал ФАН, как планирует праздновать свой день рождения. Популярному автору--фантасту сегодня исполнилось 53 года. Писатель отметил, что с каждым годом день рождения становится для него все более грустным праздником.

«Вначале ты взрослеешь, а потом начинаешь стареть, — выразил сожаление собеседник ФАН. — Я уже в том возрасте, когда начинаешь стареть».

Вместе с тем Лукьяненко считает, что празднование дня рождения — важная традиция.

«В любом случае я его с удовольствием отмечу дома с семьей, — сообщил писатель. — Серьезного праздника я не планирую — это не юбилей. Так что просто сяду дома с родными за праздничный стол».

Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко родился в семье врачей 11 апреля 1968 года в городе Каратау в Казахстане. Окончил медицинский институт и проработал год врачом, однако решил оставить медицину и начал работать в редакции журнала фантастики «Миры» при газете «Казахстанская правда». С 1996 года писатель живет в Москве.

Литературным творчеством Сергей Лукьяненко начал заниматься еще будучи студентом. Всего библиография автора насчитывает более 120 произведений, самые известные среди них — романы из серии «Дозоры», а также из серии «Диптаун»: «Лабиринт отражений» и «Фальшивые зеркала», роман «Спектр». Сергей Лукьяненко — обладатель множества наград и премий.

По книгам писателя снято несколько фильмов. Среди них — «Ночной Дозор» (2004) и «Дневной Дозор» Тимура Бекмамбетова (2006), «Азирис Нуна» (2006) Олега Компасова (по роману Сергея Лукьяненко и Юлия Буркина «Сегодня, мама!»).

Ранее Сергей Лукьяненко в эксклюзивном интервью пристыдил украинских политиков, не задумывающихся о последствиях конфликта в Донбассе.