Стало известно, сколько родители российских школьников тратят на репетиторов

Москва, 11 апреля. Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили, сколько денег уходит у родителей на репетиторов для детей, обучающихся в школах.

Частные уроки оплачивают для ребенка 43% родителей учеников 10 и 11 классов. Об этом стало известно из опроса, проведенного весной 2021 года во всех округах России. В качестве респондентов выступили 3000 родителей учащихся с 7 по 11 классы. В ходе исследования выяснилось, что расходы на внеклассное обучение увеличиваются у старших школьников, которые готовятся к выпускным экзаменам.

«Родители учеников 10 и 11 классов тратят на репетиторов по 3500 рублей в неделю», — сообщили аналитики.

Более 25% родителей 7- и 8-классников, а также треть родителей 9-классников (34%) оплачивают систематические внеклассные занятия для детей. В среднем на репетиторов у них уходит от 2800 до 3000 рублей в неделю.

Также был назван топ дисциплин, по которым чаще всего обучаются школьники у репетиторов. Помимо алгебры, геометрии, физики, русского и английского языков, в 9 классе изучают химию, а в 10–11 классах — обществознание и историю.

Самарские депутаты ранее предлагали установить компенсационные выплаты родителям школьников, обучающихся на дому. Граждане, выбравшие для своего ребенка семейную форму обучения, находятся в неравных условиях по сравнению с другими родителями, как стало известно из пояснительной записки к соответствующему законопроекту.