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Стало известно, сколько родители российских школьников тратят на репетиторов

Стало известно, сколько родители российских школьников тратят на репетиторов

Москва, 11 апреля. Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили, сколько денег уходит у родителей на репетиторов для детей, обучающихся в школах.

Частные уроки оплачивают для ребенка 43% родителей учеников 10 и 11 классов. Об этом стало известно из опроса, проведенного весной 2021 года во всех округах России. В качестве респондентов выступили 3000 родителей учащихся с 7 по 11 классы. В ходе исследования выяснилось, что расходы на внеклассное обучение увеличиваются у старших школьников, которые готовятся к выпускным экзаменам.

«Родители учеников 10 и 11 классов тратят на репетиторов по 3500 рублей в неделю», — сообщили аналитики.

Более 25% родителей 7- и 8-классников, а также треть родителей 9-классников (34%) оплачивают систематические внеклассные занятия для детей. В среднем на репетиторов у них уходит от 2800 до 3000 рублей в неделю.

Также был назван топ дисциплин, по которым чаще всего обучаются школьники у репетиторов. Помимо алгебры, геометрии, физики, русского и английского языков, в 9 классе изучают химию, а в 10–11 классах — обществознание и историю.

Самарские депутаты ранее предлагали установить компенсационные выплаты родителям школьников, обучающихся на дому. Граждане, выбравшие для своего ребенка семейную форму обучения, находятся в неравных условиях по сравнению с другими родителями, как стало известно из пояснительной записки к соответствующему законопроекту.

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