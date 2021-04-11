«Газпром нефть» запустила производство авиационного топлива JET A-1

Москва, 11 апреля. Промышленный выпуск авиационного топлива JET A-1 для реактивных и турбовинтовых двигателей начала компания «Газпром нефть» на Омском нефтеперерабатывающем заводе.

Топливо соответствует международным авиационным стандартам и сертифицировано по правилам технического регламента Таможенного союза. Открыв производство, компания расширила ассортимент авиационного топлива. На НПЗ традиционно выпускаются авиакеросин марки ТС-1, используемый на российском рынке, а на JET A-1 есть спрос в международном направлении.

Партнеры в странах азиатского региона уже получили первую партию топлива. В дальнейшем планируется расширить поставки в европейские аэропорты. Реализацией JET A-1 занимается «Газпромнефть-Аэро». «Газпром нефть» проводит модернизацию, в рамках которой пополняется ассортимент выпускаемых светлых нефтепродуктов.

Китайские аналитики ранее высчитали среднюю стоимость за час полета российского истребителя Су-27 и американского F-35. Результаты оказались неутешительны для боевой машины из США.