Звезда «Дома-2» Виктория Боня провела диктант по английскому языку в Москве

Москва, 11 апреля. Телеведущая Виктория Боня прочитала на английском языке текст «Тотального диктанта», который прошел в Москве. Выполнить свою миссию ей пришлось при полном аншлаге.

Виктория Боня в субботу, 10 апреля, на площадке Международной Академии Бизнеса и Управления прочла текст на английском языке в рамках акции «Тотальный диктант». За два дня до начала мероприятия организаторы объявили, кто из звезд в этом году станет чтецом. Видимо, многим захотелось не только увидеть Викторию Боню, но и писать под ее диктовку — все места были тут же разобраны.

Кандидатура звезды «Дома-2» вызвала жаркие споры в соцсетях. Пользователи Сети ехидно отмечали, что Боне нужно рассказывать о советах по уходу за собой, а не проводить диктант на английском языке. Сама звезда опубликовала ролик, записанный в день мероприятия. В кадре телеведущая, сидя за партой, читает текст с листочка.

«Диктант был сложным, но интересным. Текст на английском и русском языках подготовил писатель Дмитрий Глуховский, и впервые в истории проекта его экранизировали. Считаю, что это очень важная и полезная акция для популяризации грамотности и я рада быть ее частью!» — написала звезда.

Акция «Тотальный диктант» в этом году собрала участников из 60 стран и прошла в 750 городах России в режимах офлайн и онлайн. Однако можно проверить не только свое знание русского языка. Недавно стартовала просветительская акция Всеобщий музыкальный диктант. Проверку работ будут осуществлять преподаватели по сольфеджио.