Сенатор Сандерс призвал Вашингтон позаботиться о рабочем классе

Вашингтон, 11 апреля. Правительство Соединенных Штатов должно скорректировать свое понимание термина «инфраструктура» и по-новому отнестись к гражданам страны.

Об этом заявил американский политик, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Twitter.

«Нам необходимо расширить наше определение инфраструктуры. Это, конечно, кирпич и раствор. Но это еще и человеческая инфраструктура. Пришло время создать миллионы рабочих мест для удовлетворения потребностей рабочего класса», — заявил Сандерс.

Ранее сенатор рассказывал о необходимости увеличить доход жителей США. Минимальная оплата труда, по словам Сандерса, должна составлять 15 долларов в час.