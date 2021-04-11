Россиянам рассказали о плюсах использования «кредиток»

Москва, 11 апреля. Эксперты объяснили преимущества использования кредитных карт. Кроме льготного периода и удобства контроля задолженности, были названы и менее очевидные плюсы.

Собеседники «РИА Новости» отметили высокую скорость одобрения как лимита карты, так и ее выпуска. Среди преимуществ оказались возможность досрочного погашения долга и самостоятельная настройка автоплатежей.

«При помощи кредитной карты можно выстроить стратегию по улучшению кредитной истории», — добавляют собеседники издания.

«Кредитки» являются неотъемлемой частью современной жизни, считают эксперты. В случае правильного использования данный финансовый инструмент способствует решению многих задач по планированию семейного бюджета.

Центральный банк Российской Федерации ранее перечислил признаки подозрительных платежных операций. Банки используют специальные алгоритмы для анализа поведения клиентов и борьбы с мошенничеством.

«Злоумышленники часто «по ошибке» переводят деньги на счета граждан и под разными предлогами просят отправить их по другим реквизитам человеку, которому они якобы предназначались. Такие схемы используются для дальнейшего снятия более крупных сумм со счета жертвы, а также отмывания денег, цитирует «ФедералПресс» участников рынка.