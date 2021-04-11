ВСУ обстреляли из минометов населенный пункт Золотое-5 в ЛНР

Луганск, 11 апреля. Власти Луганской Народной Республики зафиксировали за последние сутки четыре нарушения режима прекращения огня со стороны бойцов ВСУ.

Как сообщили представители республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), при обстреле украинские солдаты использовали минометы и гранатометы.

«За истекшие сутки 10 апреля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня», — указали в сообщении власти ЛНР.

Под огнем оказались подконтрольные Народной милиции ЛНР населенные пункты Золотое-5 и Калиново-Борщеватое. Информация о раненых и причиненном материальном ущербе пока что уточняется.

Ранее власти ЛНР передавали, что в пятницу, 9 апреля, в окрестностях поселка Ольховое на мине подорвался боец из состава 80-й бригады ВСУ. Ему удалось выжить, с тяжелыми осколочными ранениями бойца доставили в госпиталь. Взрывное заграждение в окрестностях несколькими днями ранее установили специалисты инженерной роты ВСУ, но ее руководство не довело информацию о минах до других бригад.