Сенатор Круз назвал Байдена ответственным за миграционный кризис

Вашингтон, 11 апреля. Действия президента США Джо Байдена и его администрации спровоцировали миграционный кризис на границе с Мексикой. Об этом сенатор от штата Техас Тед Круз написал в Twitter.

Байден во время избирательной кампании назвал одной из своих целей предоставление гражданства 11 миллионам нелегальных мигрантов в случае победы на выборах. Приход демократа к власти обернулся резким ростом притока иностранцев, которые рассчитывали получить американские паспорта.

Круз заявил, что Байден несет ответственность за два миллиона незаконных переходов границы в 2021 году. Пограничная служба США только в марте задержала свыше 172 тысяч нелегальных мигрантов.

Правительство США ранее допустило возможность осуществления денежных переводов жителям Центральной Америки для сокращения миграционного потока в страну.