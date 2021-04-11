Дочь Ани Лорак спела «Цвет настроения синий» дуэтом с наследницей Киркорова

Москва, 11 апреля. Поп-король Филипп Киркоров 9 апреля устроил большую вечеринку у себя дома в честь именин дочери Аллы-Виктории, на празднике побывали звездные гости.

На вечеринку пришла оперная певица Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго, украинская звезда Ани Лорак с экс-супругом Муратом Налчаждиоглу и дочерью Софией, модельер Игорь Гуляев, композитор Игорь Крутой, музыкант Александр Буйнов, продюсер Яна Рудковская с сыном Сашей и другие гости. Видео этой встречи артист опубликовал в своем Instagram.

Король российской эстрады приготовил для гостей щедрое угощение, лично предлагая им попробовать то или иное блюдо. Как радушный хозяин, он позаботился о досуге детей в домашнем концертном зале. Отпрыски артистов пели и танцевали на небольшой сцене. Алла-Виктория и София исполнили хит «Цвет настроения синий», а Киркоров подпевал девочкам. При этом наследник Анны Нетребко Тьяго изображал игру на гитаре и танцевал рядом с дочерьми Ани Лорак и Киркорова.

Ранее сообщалось, что Яна Рудковская сделала Филиппу роскошный подарок. Она подарила брендовую сумку за миллион рублей, артисту очень понравился этот презент.