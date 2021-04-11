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Озвучен прогноз по курсу рубля на майские праздники

Озвучен прогноз по курсу рубля на майские праздники

Москва, 11 апреля. Какой курс российской валюты ожидается на предстоящие майские праздники, рассказал основатель Frendex Group Руслан Пичугин.

Ключевой фактор поддержки рубля — цены на углеводороды. Сейчас нефть торгуется на уровне 63 долларов за баррель. Если стоимость актива достигнет уровня середины марта в 68–70 долларов за баррель и продолжит расти, то российская валюта получит поддержку в период с конца апреля по начало мая.

«Курс может составить около 74–76 рублей за доллар и 89–91 рубля за евро», — рассказал Пичугин в беседе с «Российской газетой».

Если не появится новых геополитических рисков, а нефтяные цены не уйдут ниже 60 долларов за баррель, то на рубль не будет оказано серьезного воздействия. Снижение нефтяных котировок произойдет в случае возобновления участия США в «ядерной сделке» с Ираном. Активное влияние на курс российской валюты может оказать Центробанк. Ослабление рубля является причиной сильного разгона инфляции, добавил эксперт.

Каким будет курс доллара к рублю до начала лета ранее оценили аналитики. Они назвали ключевые факторы, влияющие на нацвалюту.

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