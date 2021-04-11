Озвучен прогноз по курсу рубля на майские праздники

Москва, 11 апреля. Какой курс российской валюты ожидается на предстоящие майские праздники, рассказал основатель Frendex Group Руслан Пичугин.

Ключевой фактор поддержки рубля — цены на углеводороды. Сейчас нефть торгуется на уровне 63 долларов за баррель. Если стоимость актива достигнет уровня середины марта в 68–70 долларов за баррель и продолжит расти, то российская валюта получит поддержку в период с конца апреля по начало мая.

«Курс может составить около 74–76 рублей за доллар и 89–91 рубля за евро», — рассказал Пичугин в беседе с «Российской газетой».

Если не появится новых геополитических рисков, а нефтяные цены не уйдут ниже 60 долларов за баррель, то на рубль не будет оказано серьезного воздействия. Снижение нефтяных котировок произойдет в случае возобновления участия США в «ядерной сделке» с Ираном. Активное влияние на курс российской валюты может оказать Центробанк. Ослабление рубля является причиной сильного разгона инфляции, добавил эксперт.

Каким будет курс доллара к рублю до начала лета ранее оценили аналитики. Они назвали ключевые факторы, влияющие на нацвалюту.