Сосед помешал матерому педофилу изнасиловать школьницу в Новосибирске

Новосибирск, 11 апреля. Сотрудники полиции задержали в одном из райнов города 55-летнего уголовника. Злоумышленник подозревается в совершении сексуального насилия в отношении ученицы второго класса.

По данным правоохранителей, отсидевший ранее за подобные преступления извращенец увидел девочку в подъезде и попытался изнасиловать. Подозрительный шум услышал сосед ребенка. Мужчина вышел из квартиры, помешав тем самым преступнику довести свое грязное дело до конца.

Рецидивист быстро покинул место нападения, но записи с камер наблюдения позволили стражам порядка быстро установить личность подозреваемого. За преступления на сексуальной почве задержанный уже отсидел более 20 лет.

Правоохранители задержали в Москве мужчину, обвиняемого в развратных действиях в отношении 13-летней девочки. Преступление было совершено в лифте торгового центра, сообщало РИАМО.