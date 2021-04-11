Москва, 11 апреля. Предположения отдельных СМИ и самозванных «экспертов» об уязвимости российских атомных субмарин во время их коллективного всплытия в Арктике лишены всяческих оснований.

Об этом сообщил российский контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров, ранее служивший в подводном флоте, его цитирует РИА Новости.

«Такие высказывания — обычный популизм неосведомленного человека, который не знает ничего об обеспечении боевой устойчивости одиночных и групповых действий наших атомных подводных лодок, об освещении соответствующими силами и средствами нашего ВМФ подводной обстановки, которое проводится в тех районах, где действуют наши лодки», — отметил Герой России.

Таким образом российский адмирал высмеял заявления СМИ об «уязвимости» подлодок ВМФ РФ. Ранее в отечественной прессе появились публикации, авторы которых утверждали о возможности геополитических противников России нанести удар по подлодкам Северного флота в момент их расположения в толще арктических льдов на небольшой дистанции друг от друга.

Хмыров уверен, что российские подлодки в Арктике недосягаемы для США.

Ранее сообщалось о приоритетных целях арктических учений ВМФ РФ «Умка-2021». О жесткости российского отпора в ответ на агрессивные провокации НАТО информировал «Царьград».