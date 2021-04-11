Россиянам посоветовали вкладываться во вторичную недвижимость

Москва, 11 апреля. Доктор экономических наук Яков Миркин рассказал о лучших, на его взгляд, способах вложения денежных средств в текущей ситуации.

У эксперта поинтересовались, куда вкладывать накопленные деньги — в недвижимость или драгоценности. В случае с золотом или антиквариатом появляются риски хранения, заявил Миркин в ходе онлайн-конференции. Если речь идет о покупке недвижимости, то лучше делать это в городах-миллионниках. Однако следует помнить, что в столице квартиры переоценены, уверяет эксперт.

«Если уж покупать, то на вторичном рынке и с прицелом на дальнейшую сдачу в аренду или перепродажу», — цитирует Миркина INFOX.

В дальнейшем легче будет продать однушку или двушку. К тому же стоит обратить внимание на приобретение дачи или земельного участка, востребованность которых повысилась с наступлением коронавирусной пандемии, добавил он.

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