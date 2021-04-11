Молодой хирург из Тюменской области спас пациента с раком мочевого пузыря

Ялуторовск, 11 апреля. Пациента с раком мочевого пузыря спас молодой хирург-уролог Джасура Садиров из Ялуторовска Тюменской области, сообщили в пресс-службе ГБУЗ ТО «Областная больница №23».

Несмотря на смертельно опасное заболевание, операция прошла всего за 15 минут. Специалист осуществил чрескожную пункционную нефростомию с помощью хирургического набора инструментов. Больному сделали местную анестезию. Подобную процедуру в Областной больнице № 23 ранее не проводили.

Хирург сделал дренирование под контролем УЗИ и спас правую почку пациента, нормализовав отток жидкости. Самочувствие прооперированного улучшилось. По основному заболеванию он продолжает проходить курс лечения у профильных специалистов. Сейчас пациент находится дома.

Сотрудники обнинской МРНЦ им А. Ф. Цыба ранее провели уникальные операции пациентам с раком печени. Они апробировали радиоэмболизацию органа российскими микросферами. Подобное вмешательство предотвращает рост метастазов.