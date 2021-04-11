Пьяные уфимцы пытались ограбить блогера Варламова из-за прически

Уфа, 11 апреля. Начальник республиканского ГИБДД взял в работу обращение блогера Варламова. Он пожаловался на попытку ограбления со стороны нетрезвых злоумышленников.

Блогер Илья Варламов едва не стал жертвой ограбления в Уфе, сообщают местные СМИ. На него пытались напасть местные жители, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Варламов приехал в город по приглашению главы республики Радия Хабирова. В одном из дворов к нему подъехал автомобиль марки Dodge, из которого вышли трое нетрезвых мужчин. Они стали задавать вопросы блогеру по поводу пышной прически, а затем попытались отобрать телефон и камеру.

Однако злоумышленников и их потенциальную жертву разделял забор, через который несостоявшиеся грабители не смогли перебраться. Мужчины вернулись в автомобиль и уехали, а Варламов обратился в полицию с предупреждением о том, что по улицам города ездит машина под управлением водителя в состоянии алкогольного опьянения. Начальник ГИБДД Башкирии взял в работу обращение блогера.

В январе Варламова задержали военные Южного Судана, которые нашли в его рюкзаке пульт от дрона, сообщал ФАН.