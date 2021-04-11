Более трех тысяч сотрудников столичной Росгвардии сделали прививки от COVID-19

Москва, 11 апреля. Более 3,5 тысячи сотрудников и военнослужащих подразделений столичного главка Росгвардии привились от новой коронавирусной инфекции. Как стало известно ФАН, вакцинация проводится первым и вторым компонентами российской вакцины «Спутник V» как в городских поликлиниках столицы, так и на территории подразделений выездными бригадами медиков.

В подразделениях Главного управления Росгвардии по Москве продолжается добровольная вакцинация сотрудников, военнослужащих и гражданского персонала от новой коронавирусной инфекции. В мероприятии участвуют и члены семей росгвардейцев.

«По долгу службы мне приходится контактировать с большим количеством людей. Учитывая эпидемиологическую обстановку, я подвергаюсь большому риску заразиться коронавирусом. Чтобы защитить себя и окружающих, я принял решение привиться первым и вторым компонентами вакцины от коронавирусной инфекции. Чувствую себя хорошо, никаких побочных эффектов нет», — прокомментировал военнослужащий Главного управления Росгвардии по городу Москве Дмитрий Скок.

Любая вакцинация важна, заявил заведующий фельдшерско-акушерским пунктом «Светлые горы» Красногорской городской больницы №1 Олег Алешков.

«Любая вакцинация важна, не только от коронавируса. В период пандемии необходимо обезопасить себя и близких от COVID-19. Данная вакцина проверена и безопасна. Для того, чтобы ее сделать, необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС», — отметил Алешков.

Вакцинируемые проходят необходимый медицинский осмотр, а также получают рекомендации врачей, которые нужно соблюдать после прививки.