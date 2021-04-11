Вашингтон, 11 апреля. Деградация украинцев связана с внутренними проблемами в Незалежной. Так считает американский журналист Павел Кожевников.

По словам эксперта, сейчас стало модным считать, что в кризисе на Украине виновны распад СССР или Россия. Но эта деградация была бы невозможна без серьезных внутренних проблем, убежден Кожевников.

«К нам сейчас понаехало много украинцев и белорусов, <...> заявляя, что «Украина наконец-то обрела независимость, что там все лучше, чем в России»», — сказал журналист.

Павел Кожевников рассказал, что когда он спрашивает у украинцев, почему они переехали в США, разговор сразу же прекращается. Американцы поддерживают бывших граждан Незалежной и считают, что существует реальная угроза украинской независимости. По их мнению, Россия якобы является страной, которая собирается повторить то, что она «сделала» в Крыму. Однако эксперт уверен, что в США нет правдивой информации ни об РФ, ни об Украине.

Раньше Россия остерегалась реакции Запада, но сейчас президент Соединенных Штатов Джо Байден и его западные коллеги сделали все, чтобы Москва перестала их уважать и страшиться, убежден Кожевников.

Ранее сообщалось, что в Европарламенте предложили ужесточить санкции против России.