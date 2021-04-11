Американские СМИ: Москва получит корабль, который станет самым мощным оружием ВМФ РФ

Вашингтон, 11 апреля. Российский флот в скором времени пополнит корабль, который станет грозным противником любого потенциального врага.

По мнению американского эксперта издания 19FortyFive Питера Сучиу, этим грозным кораблем станет ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», относящийся к проекту 1144.2М «Орлан». В 2023 году крейсер вернется в строй после плановой модернизации, которая расширит его боевой потенциал, цитирует американского эксперта «ПолитРоссия».

«Он будет оснащен передовым радиолокационным оборудованием, а также различными видами наступательного и оборонительного оружия», — поделился с читателями Сучиу.

Под оборонительным оружием Сучиу подразумевал пусковые установки для крылатых ракет «Оникс» и «Калибр», а также для гиперзвуковой ракеты «Циркон». Для обороны корабля поставят ракетные комплексы «Форт-М» и «Панцирь-М».

В состав Северного флота «Адмирала Нахимова» включили еще в 1988 году, тогда он носил имя «Калинин». Название корабль поменял в 1992 году в честь Павла Нахимова — российского флотоводца и героя Севастопольской обороны, который в 1853 году разгромил турецкую эскадру в Черном море.

Ранее стало известно, что самый мощный надводный корабль ВМФ России уже готовят к швартовым испытаниям. После этого «Адмирал Нахимов» пройдет ходовые испытания в море.