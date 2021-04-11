Водитель за рулем «Лады» влетел в забор и погиб под Саратовом

Саратов, 11 апреля. Смертельное столкновение с кирпичным забором произошло рано утром на пересечении улиц Волгоградской и Лермонтова в Аткарске.

Водитель легкового автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и на скорости врезался в ограждение. Автомобилист получил несовместимые с жизнью травмы, он скончался до приезда скорой помощи, сообщает УГИБДД по региону.

На месте происшествия организована проверка. Правоохранителям предстоит выяснить причину столкновения и все обстоятельства гибели молодого саратовца.

Лихой житель Приморья за рулем пикапа Nissan Datsun взял на таран ограждение местной школы-интерната, сообщает Deita.