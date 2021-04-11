Японцы научились управлять гидрогелем для лечения рака

Токио, 11 апреля. Японские исследователи разработали гидрогель, который способен доставлять лекарства прямо к злокачественной опухоли.

Процесс высвобождения медикамента контролируется температурой и кислотностью среды. Гидрогели — это скрепленные в единую сеть полимеры, между которыми есть вода. Благодаря сетчатой структуре в ходе экспериментов ученым удалось сохранить препараты целыми.

Некоторые гидрогели можно вводить в организм через шприц. Впоследствии медики активируют их с помощью инфракрасного света. К тому же гидрогели могут реагировать на определенные стимулы в микроокружении опухоли, например, набухание или сжатие.

Британские медики перечислили основные симптомы рака легких. Самый распространенный из них — это непрекращающийся кашель. Часто он сопровождается кровохарканьем. В некоторых случаях у больного возникают боли в груди и одышка. Стоит обратить внимание и на потерю аппетита.