Черногория готова наладить отношения с Россией после долгого застоя

Подгорица, 11 апреля. Новое черногорское правительство готово наладить диалог с Россией, однако вынуждено согласовывать свой внешнеполитический курс с Евросоюзом.

Об этом рассказал министр иностранных дел страны Джордже Радулович в беседе с российскими журналистами. Он отметил, что интеграция в рамках ЕС и НАТО остается приоритетом, но Москва также рассматривается как достойный партнер на международной арене.

Радулович напомнил, что отношения с Россией какое-то время находились в застое и предыдущее правительство не торопилось от него отказываться. Подобный «нарратив», по словам главы МИД, необходимо исправить. Он считает, что никто в Евросоюзе не рад введению санкций против РФ и граждане Черногории в целом никогда не были замечены в антироссийских настроениях.

Представитель внешнеполитического ведомства рассказал о приоритетных направлениях в сотрудничестве с РФ. По его мнению, страны должны расширять взаимодействие в сферах туризма и авиасообщения. Он отметил, что россияне и черногорцы — близкие по культуре, языку и традициям народы.

Глава черногорского МИД напомнил, что вице-спикер Скупщины Черногории Страхиня Булайич рассказывал о необходимости возобновить дружеские отношения с РФ и анонсировал формирование групп дружбы с Москвой. Радулович подметил, что данная инициатива имеет перспективы, если будет грамотно реализована.

Ранее стало известно, что правительство Черногории избавляется от сербских политиков.