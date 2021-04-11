Садальский раскрыл правду о доме Пригожина в Швейцарии

Москва, 11 апреля. Актер Станислав Садальский заявил, что Иосиф Пригожин, часто жалующийся на тяжелую долю артистов, в очередной раз соврал. Артист поймал продюсера на лжи про ипотеку в Швейцарии.

Садальский в своем Instagram-аккаунте опубликовал фрагмент из нового интервью Иосифа Пригожина. В ролике музыкальный продюсер эмоционально доказывает, что России необходимы такие звезды как Моргенштерн, певица Валерия и Филипп Киркоров. Пригожин тут же отмечает, что дела артистов сейчас идут не так гладко, как может показаться со стороны. По словам продюсера, ему самому пришлось оформить ипотеку на дом в Швейцарии.

«Благодетель России — Иосиф Пригожин, прошу вас, искупайте его в аплодисментах. Он на них нарывается», — иронично подписал видеофрагмент Садальский.

Заявление Пригожина вывело из себя артиста. Садальский утверждает, что музыкальный продюсер как минимум лукавит, говоря про свои кредитные обязательства. По словам актера, недвижимость, которой владеет Иосиф Пригожин, на самом деле в разы дешевле.

«Друзья, скажу по секрету, только не выдавайте источник ФСБ, что у Пригожина с Валерией дом не в Швейцарии, а недалеко до Франции, но во Франции, а там в три раза дешевле домики. Просто лететь тоже до Женевы, поэтому он всем говорит, что в Швейцарии. Но в Швейцарии купить россиянам почти невозможно, а во Франции соседней можно и намного дешевле», — разоблачил продюсера Садальский.

Пост актера вызвал лавину негативных комментариев пользователей Сети. Пригожина давно упрекали за нелепые жалобы на трудное положение и тяготы жизни звезд шоу-бизнеса.

«О! Пригожин — главный нищий страны»; «Люди кредиты берут, чтобы просто детей в школу собрать, а тут Пригожин жалуется на ипотеку в Швейцарии»; «Давайте поможем бедненькому Иосифу! Скинемся по сто рублей!» — ехидничали пользователи.

Недавно от Садальского досталось и 19-летней звезде TikTok Вале Карнавал, которую он назвал «помойкой». По его словам, блогера нельзя была приглашать на шоу «Музыкалити» вместе с Ларисой Долиной.