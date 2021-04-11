Назван любимый россиянами фрукт, который может спровоцировать развитие рака

Вашингтон, 11 апреля. Чрезмерное употребление цитрусовыми может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Внимание на это обратили ученые из Университета Индианы.

Если ежедневно съедать более двух порций цитрусовых, особенно апельсинов, то риск возникновения меланомы увеличивается на 63%. С особой осторожностью к таким фруктам необходимо относиться людям, обладающим светлой кожей.

Апельсины способны оказывать такое действие на организм человека из-за наличия в составе вещества псоралена. Известно, что оно имеет фотокарциногенные и фотосенсибилизирующие свойства, объяснили американские ученые.

Укрепить главный «орган долголетия», микробиом кишечника, можно за счет добавления в рацион авокадо. Таким образом можно увеличить количество полезных микробов, необходимых для правильного пищеварения, сообщили исследователи.