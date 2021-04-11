Гинцбург усомнился в возможности резкого роста заболеваемости COVID-19 в РФ

Москва, 11 апреля. Глава НИЦ им. Гамалеи усомнился в прогнозах о возможном росте заболеваемости коронавирусом на территории России в апреле.

Некоторые эксперты прогнозируют ускорение темпов распространения коронавируса в апреле, однако у этих предположений нет никаких обоснований. По словам Гинцбурга, такие сценарии больше похожи на гадания.

Положительный результат теста на коронавирус в России получили 4,5 млн человек с начала 2020 года. Из них 4,1 млн пациентов уже вылечились от заболевания. Массовая вакцинация от COVID-19 началась на территории РФ с января 2021 года.