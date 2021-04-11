Селедка оказалась полезна для одного из важнейших органов человека

Москва, 11 апреля. Регулярное употребление селедки оказывает положительное влияние на состояние щитовидной железы и сердечно-сосудистой системы, заявила диетолог Светлана Фус.

Популярная среди россиян рыба содержит в себе огромное количество аминокислот, полезных жиров, минералов и витаминов. По количеству содержащихся в ней омега-3 жирных кислот данная рыба находится в лидерах. Такую информацию сообщила врач-диетолог Светлана Фус.

Установлено, что люди, в рационе которых присутствует селедка, намного реже страдают от депрессии. Также кислоты, которые содержатся в данной рыбе, способны улучшить состояние кожи, сделать ее мягкой и эластичной.

«Омега-3 положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Они вызывают снижение триглицеридов, предотвращают потерю эластичности артерий, уменьшают воспаление», — сообщила диетолог в Instagram.

По словам Фус, в селедке также содержится большое количество йода. Даже 100 грамм этой рыбы способно предоставить человеку половину суточной дозы этого элемента.

Не так давно диетолог раскрыла способ правильного употребления воды для снижения веса. Дело в том, что без регулярных физических нагрузок и правильного питания она не способна помочь человеку потерять килограммы.