Чрезвычайное происшествие произошло на ядерном объекте в Иране

Тегеран, 11 апреля. Неисправность, вызванная распределением электроэнергии, произошла на ядерном объекте в городе Натанзе в Иране.

Специалисты в кратчайшие сроки устранили неисправность. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. Известно, что власти инициировали специальное расследование, целью которого станет выяснение причин чрезвычайного происшествия.

Другие подробности инцидента не уточняются.

Ранее власти Ирана освободили южнокорейский танкер Hankuk Chemi. Известно, что Иран задержал судно по подозрению в загрязнении прибрежных вод.