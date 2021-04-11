Александр Домогаров рассказал, почему уехал на гастроли в день похорон сына

Москва, 11 апреля. Народный артист России Александр Домогаров в 2008 году пережил смерть сына от первого брака с Натальей Сагоян. Дмитрий погиб в автомобильной катастрофе в возрасте 23 лет.

По словам Домогарова, сын получил серьезные травмы и скончался через несколько часов после ДТП. Однако у артиста были запланированы гастроли в Израиль и у него не получилось присутствовать на похоронах.

«Я плакал и не знал, что мне делать. Поехал в церковь, батюшка в моем храме мне посоветовал проститься с Димой вечером», — рассказал Александр в интервью журналу «Кузбасс XXI век».

Актер добавил, что в сам морг его не пустили — тело Дмитрия вывезли в коридор. Домогаров попросил прощения у сына, много плакал, а на следующий день улетел на гастроли. Работа в день похорон сына для Домогарова была «адовой мукой». При этом желтая пресса написала, что он якобы даже не захотел проститься с сыном.

Сейчас единственной отрадой для звезды сериалов «Зорге» и «На солнечной стороне улицы» является его 32-летний сын Саша от брака с Ириной Гененковой. Наследник Домогарова стал режиссером и недавно представил публике свой фильм «Пальма», который называют «русской версией» драмы «Хатико».