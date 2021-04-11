Москва, 11 апреля. Китайская компания Lenovo объявила о скором выходе трех новых планшетов, анонс которых запланирован на ближайшее время.

Планируется представить Yoga Pad Pro, Yoga Duet 2021 и Xiaoxin Pad Plus. Планшет Yoga Pad Pro может выйти на рынок под именем Yoga Tab 13.

Устройство оснастят 13-дюймовым дисплеем формата 2К, разрешением экрана 2160 на 1350 px. Предположительно используют восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 870. Девайс укомплектуют графическим ускорителем Adreno 650 и сотовым модемом Snapdragon X55 с поддержкой 5G. Планшет получит 8 Гб оперативной памяти и накопитель на 128 Гб. Запланированы версии с Wi-Fi и сотовой связью.

Модель Yoga Duet 2021 можно применять в качестве ноутбука, к нему можно присоединить клавиатуру. Устройство оснастят процессором Intel Core i5-1135G7 или i7-1165G7 поколения Tiger Lake. Оперативная память увеличится до 16 Гб. Накопитель установят вместимостью до 1 Тб. О третьем планшете из заявленных новинок пока мало данных, известна лишь операционная система — Android 11, девайс войдет в серию Tab.

Китайский производитель компьютерной техники со своим планшетом Lenovo Tab M10 TB-X306F вышел в топ рекомендуемых устройств для детей. На нем можно играть и смотреть мультфильмы, стоимость его невысока. Девайс отвечает всем требованиям безопасности.