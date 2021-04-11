Расчеты комплексов С-400 Северного флота проведут стрельбы на полигоне Ашулук

Мурманск, 11 апреля. Зенитные подразделения войск ПВО Северного флота проведут боевые стрельбы в Астраханской области из ЗРК С-400.

Об этом информирует пресс-служба Северного флота РФ.

«В ходе боевых стрельб <...> воины ПВО Северного флота отработают поражение ракет-мишеней, имитирующих различные воздушные цели. Стрельбы состоятся на следующей неделе», — сказано в опубликованном релизе.

Дивизионы нескольких зенитных ракетных полков СФ уже совершили марш с Кольского полуострова в Астраханскую область, где был разбит палаточный лагерь для их временной дислокации, сообщили представители пресс-службы.

Ранее стало известно о начале комплексной проверки боеготовности ПВО Северного флота. О развитии российской боевой авиации информировал «Царьград».