Двое малолетних детей погибли в пожаре по вине брата в Хакасии

Абакан, 11 апреля. Четырехлетний мальчик поджег кресло, пока его отец спал. В результате возгорания погибли два его брата.

Полиция выясняет обстоятельства пожара в частном доме в селе Таштып, сообщает пресс-служба МЧС по региону. В результате ЧП погибли два мальчика в возрасте двух и трех лет.

По версии следствия, возгорание началось по вине одного из членов многодетной семьи. Четырехлетний ребенок, воспользовавшись тем, что его нетрезвый отец спал на диване, взял спички и поджег кресло.

Пострадавших доставили в больницу с отравлением угарным газом, однако позже они скончались. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сайт «360tv.ru» сообщал о пожаре в подмосковном Дмитрове, в результате которого пострадал один человек.