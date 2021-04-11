Политолог из США раскрыл смысл антироссийских публикаций о ВС России в Арктике

Вашингтон, 11 апреля. «Российская угроза» стала для США оправданием для нагнетания гонки вооружений, уверен американский политолог Фил Батлер.

СМИ Соединенных Штатов продолжают распространять русофобские материалы об учениях ВС России в Арктике. Публикации о «секретном супероружии» на севере являются частью антироссийской пропаганды Запада, пишет «ПолитРоссия». Тон публикаций постепенно сменился с насмешливого на паникующий.

В качестве примера Батлер привел подводный беспилотник «Посейдон». Некоторое время назад СМИ сообщали о том, что данная разработка российских специалистов не сработает. Однако сейчас население США запугивается ядерной торпедой, которая способна вызвать колоссальное цунами и затопить прибрежные города.

Политолог напомнил, что подобная ситуация уже была в самый разгар холодной войны, в 1960-е годы. Вашингтон все еще продолжает пользоваться проверенными методами в информационном поле, нагнетая истерию. Многочисленные заявления о «российской угрозе» являются оправданием для усиления гонки вооружений со стороны США, и делаются в интересах оружейных компаний, считает Батлер.

В Минобороны РФ ранее сообщили о старте контрольной проверки сил ПВО ВМФ России в Арктике. Также запущен атомный реактор на подлодке «Белгород», которая станет носителем беспилотников «Посейдон», сообщил «Царьград».