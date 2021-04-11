Провальная деятельность роботов-гуманоидов раздражает людей

Вашингтон, 11 апреля. Человек склонен прощать роботу ошибки, если он не похож на него внешне. К такому выводу пришли исследователи из Университета Пенсильвании в США.

Андроиды, внешне напоминающие Homo sapiens, в случае ошибки могут сильно разозлить своего хозяина. К устройствам более простой формы это не относится. Например, когда робот-пылесос застревает под шкафом и «жалобно пищит», это вызывает у его владельца лишь умиление.

«Это исследование поможет бизнесу понять, что робот с внешностью или качествами человека — это не всегда хорошо. Нужно тщательно оценивать дизайн робота, прежде чем поручать ему какую-либо работу», — заявила профессор маркетинга и одна из авторов исследования Лиза Болтон.

Американские ученые ранее создали роботизированную собаку-поводыря для помощи слепым людям. Разработка принадлежит специалистам Калифорнийского университета в Беркли. Профессор Чжуню Ли создал программу, которая задает команды собаке-роботу. В устройство встроена вращающаяся камера.