Полиция Индии поймала дрессировщиков обезьян-воришек

Нью-Дели, 11 апреля. Правоохранители арестовали в столице Индии двух мужчин. Они обзавелись ручными обезьянками и учили животных обворовывать людей на улице.

Заявление на злоумышленников написал мужчина, который стал жертвой такой махинации. Потерпевший оказался адвокатом, у него из карманов вытащили эквивалент 6 тыс. рублей.

Мошенников отправили в тюрьму. Сейчас полиция ищет их третьего сообщника. Обезьяны в настоящее время находятся в реабилитационном центре для диких животных.

Ранее жители Подмосковья рассказали, что видели на улице песцов. Животные могли сбежать от волонтеров, которые приобрели их в Дагестане, чтобы спасти от убоя, сообщило РИАМО.